5. März 2019, 18:29 Uhr Verschwundene Rebecca Schwager in U-Haft

Die Berliner Polizei sucht seit Wochen eine 15-jährige Schülerin. Nun ist erneut der Schwager ins Visier geraten.

Von Jacqueline Lang , Berlin

Kriminaltechniker der Berliner Polizei untersuchen das Haus und den Garten der Schwester und des Schwagers der verschwundenen 15-jährigen Rebecca. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Mit jedem Tag, der ohne ein Lebenszeichen vergeht, wird es wahrscheinlicher, dass die 15-jährige Rebecca Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Gut zwei Wochen sind seit ihrem Verschwinden in Berliner Stadtteil Neukölln nun schon vergangen. Am Montagabend hat die Staatsanwaltschaft bereits zum zweiten Mal den Schwager der Vermissten festgenommen. Schon am vergangenen Donnerstag war der 27-Jährige vorübergehend festgenommen worden. Aufgrund "nicht aufzuklärender Widersprüchen zwischen seinen Angaben und den neusten Ermittlungsergebnissen", wie es in einer Pressemitteilung heißt, hatte ein Haftrichter allerdings bereits am Tag darauf die Freilassung des Mannes angeordnet. Die Generalstaatsanwaltschaft legte daraufhin Beschwerde ein. Ein zweiter Ermittlungsrichter entschied am Dienstag, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft bleiben soll.

In der Nacht auf den 18. Februar, einem Montag, hatte Rebecca bei ihrer zwölf Jahre älteren Schwester und deren Ehemann übernachtet. Am Morgen machte sie sich dann auf den Weg in die Schule. Dort kam die 15-Jährige allerdings nie an, seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Die Suche nach dem verschwundenen Mädchen läuft seitdem auf Hochtouren. Familie, Freunde und auch Nachbarn haben im Internet um Mithilfe gebeten. Im Neuköllner Ortsteil Britz verteilten sie Flugblätter mit Fotos von der Vermissten. Darauf zu sehen ist ein Mädchen mit blonden Haaren, einem Pony, der ihr über die Augenbrauen reicht. Neben den Angehörigen war auch die Polizei mit Hubschrauber und zahlreichen Einheiten im Einsatz. Mehrere Hundert Hinweise aus der Bevölkerung sind bei der Polizei eingegangen, alles bislang erfolglos.

Am vergangenen Mittwochnachmittag fand die Polizei offenbar ein Kleidungsstück, das die Vermisste bei sich gehabt haben soll, machte dazu allerdings keine weiteren Angaben. Nach Informationen der Bild sollen am Dienstag außerdem Haare und Fasern einer Decke, die Rebecca bei sich gehabt haben soll, im Kofferraum des Schwagers gefunden worden sein. Angaben, die weder die Berliner Polizei noch die Staatsanwaltschaft auf Nachfragen bestätigen konnte. Über laufende Ermittlungen könnten aus taktischen Gründen keinerlei Angaben gemacht werden.

Die Gegend, in der die Schwester der Vermissten lebt, ist anders als der Großteil von Neukölln ruhig, fast schon bürgerlich: In Britz stehen kleine Einfamilienhäuser, es ist Grün, der Britzer Garten ist nicht weit. Kein Ort, an dem man zwingend ein Verbrechen erwarten würde - und doch geht die Mordkommission, die mittlerweile den Fall übernommen hat, offenbar genau davon aus. Rebeccas Schwager sitzt deshalb seit Montagabend in der JVA Moabit und wurde am Dienstag bereits dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Rebeccas Schwester, die Frau des Verdächtigen, hält ihn Medienberichten zufolge allerdings für unschuldig.