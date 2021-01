Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Tim Mälzer, 49, Fernsehkoch und Restaurantbesitzer, isst gerne Dosenravioli. Das Essen seiner Kindheit löse heute noch ein Glücksgefühl bei ihm aus, sagte der Hamburger der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist der Wackelpeter, das sind bei mir die Dosenraviolo, die Spaghetti Bolognese und lustigerweise sowas wie Spezi zu bestimmten Genüssen." Auch den Bratensatz von Frikadellen, Ikea-Hotdog, Dosenmandarinen und Fertigmayo esse er bis heute gerne.

Detailansicht öffnen (Foto: Arno Burgi/picture alliance / dpa)

Linda Zervakis, 45, Nachrichtensprecherin, mag es bequem. Zum Tag der Jogginghose am Donnerstag passte sie offenbar ihre Arbeitsgarderobe an. "Let's fetz", kommentierte sie ein Facebook-Video, in dem sie nach ihrer Abmoderation vom Sprecherpult wegtritt und eine blaue Freizeithose sichtbar wird. In den Kommentaren unter dem Video bekam sie großen Zuspruch für die Aktion.

Veronika Ferres, 55, Schauspielerin, feiert die Inauguration mit sich selbst. "Endlich ist der Trump-Alptraum vorbei! Glückwunsch zu diesem diversen Kabinett, Mister President. Und Cheers, Madam Vice President", kommentierte sie ein zusammenmontiertes Foto auf Twitter, auf dem sie gleich zweimal im weißen Hosenanzug auf einem weißen Sofa zu sehen ist und sich - ganz coronakonform - selbst zuprostet. Ob sie die zahlreichen auf dem Couchtisch drapierten Bücher gelesen hat, blieb ihr Geheimnis.

Detailansicht öffnen (Foto: Paul Bersebach/dpa)

Arnold Schwarzenegger, 73, österreichisch-amerikanischer Schauspieler und Politiker, stellt sich gerne hinten an. Der "Terminator" hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, dass ihn zunächst - offenbar in einem Corona-Impfzentrum- in einem Auto sitzend zeigt, bevor er von einer jungen Frau einen Piks in den Arm bekommt. "Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie so glücklich, in einer Schlange zu warten", schrieb er. "Wenn Du berechtigt bist, schließe Dich mir an und melde Dich an, um Deinen Impfstoff zu bekommen. Kommt mit mir, wenn Du leben willst!"