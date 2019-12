Bei einer Durchsuchung einer Wohnung in Recklinghausen hat die Polizei in einem Schrank einen seit zwei Jahren vermissten Jugendlichen entdeckt.

Die Polizisten, die am Freitagmorgen eine Wohnung in Recklinghausen zu durchsuchen haben, sind auf der Suche nach verdächtigen Datenträgern. Festplatten, Speicherkarten, oder USB-Sticks, auf denen kinderpornografisches Material gespeichert sein könnte. Doch als die Beamten routinemäßig einen Kleiderschrank öffnen, finden sie einen Jungen, der sich dort versteckt gehalten hat. Wie sich später herausstellt, ist es ein 15-Jähriger, der im Juni 2017 aus einer Jugendwohngruppe in der Nachbarstadt Oer-Erkenschwick verschwunden war und seitdem vermisst wird.

Alles an dem Fall ist seltsam. Mehr als zweieinhalb Jahre lang gibt es keinen Hinweis auf den Verbleib des 15-Jährigen. Auch dass der Fall im Juli dieses Jahres in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt wird, bringt die Ermittler nicht weiter. Als die Polizisten den Jungen dann schließlich am Freitag in dem Kleiderschrank entdecken, wirkt es nicht so, als werde der Junge gewaltsam dort festgehalten. Er ist nicht gefesselt oder geknebelt, kann sich frei bewegen und weist keine sichtbaren äußeren Verletzungen auf. Was geschah in der Wohnung? Wurde der Junge dort durch den Einsatz physischer oder psychischer Gewalt gefügig gemacht? Ist er missbraucht oder misshandelt worden? Und wenn ja, von wem? Auf all diese Fragen muss die Polizei nun Antworten finden.

Die Wohnungsdurchsuchung richtete sich gegen den 44-jährigen Bewohner. Er steht im Verdacht, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben. Die Polizei nahm ihn am Freitag vorläufig fest. Sein 77-jähriger Vater, der ebenfalls in der Wohnung lebte, wurde befragt, kam aber schnell wieder auf freien Fuß. Den ganzen Samstag über durchkämmen Spurensicherungsexperten die offenbar völlig zugemüllte Wohnung und luden Umzugskisten in einen Transporter. "Jeder Quadratmeter wird von uns auf links gedreht", heißt es von der Polizei.

Der psychische Zustand des Jungen wird untersucht

Am Samstag erließ ein Richter Haftbefehl wegen "einer schweren Sexualstraftat", wie es in der Mittelung der Staatsanwaltschaft heißt. "Das ist die Formulierung, auf die wir uns aus Opferschutzgründen geeinigt haben", sagte Andreas Wilming-Weber, der Pressesprecher der Polizei Recklinghausen.

Sobald die Wohnung leer ist, soll auch ein Spürhund eingesetzt werden, der auf das Erschnüffeln von Datenträgern spezialisiert ist. Einige in der Wohnung gefundenen Datenträger, so die Polizei, würden derzeit bereits ausgewertet. Nach dem Missbrauchsskandal von Lügde, wo es zahlreiche Ermittlungspannen gab und Beweismaterial abhanden kam, stehen die nordrhein-westfälischen Behörden unter erheblichem Druck, wenn es um Kinderpornografie-Ermittlungen geht.

Den im Kleiderschrank gefundenen Jungen brachte die Polizei nach einer ersten Befragung in eine Klinik. Der psychische Zustand des Jungen werde fachärztlich untersucht, so Wilming-Weber. Der 15-Jährige sei mehr als zwei Jahre nicht mehr in der Obhut eines Erziehungsberechtigten gewesen. Deshalb müsste zunächst abgeklärt werden, wo der Junge am besten untergebracht werden könne. Mit der Mutter des Jungen sei die Polizei in Kontakt.