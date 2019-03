4. März 2019, 18:48 Uhr Vermisste Rebecca Schwager erneut festgenommen

Im Fall der vermissten Rebecca hat die Berliner Polizei den Schwager der 15-Jährigen erneut festgenommen. Es gebe einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft am Montagabend mit. Der 27-Jährige war in der vergangenen Woche schon einmal festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter hatte aber zunächst keinen Haftbefehl erlassen, sodass der Mann wieder auf freien Fuß kam. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Rebecca hatte vor zwei Wochen bei ihrer älteren Schwester und deren Familie übernachtet und gilt seitdem als vermisst. Die Ermittlungen dauern weiter an.