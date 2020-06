Vermisste Kinder:"Der Schmerz bleibt für immer"

Seit Mai 2015 wird die fünfjährige Inga aus Sachsen-Anhalt vermisst. Das Mädchen verschwand damals während einer Familienfeier, als sie mit ihren Geschwistern Brennholz in einem Wald für ein gemeinsames Grillen sammeln wollte. Jetzt geriet ihr Fall noch einmal in die Öffentlichkeit, als er Anfang Juni mit dem Vermisstenfall Madeleine McCann in Verbindung gebracht wurde. Der Verdächtige im Fall McCann, Christian B., hatte damals in der Nähe des Orts des Verschwindens einen Hof gemietet. Der Anwalt von Ingas Vater, Khubaib-Ali Mohammed, der viele Fälle verschwundener Kinder betreut, hält das für einen interessanten Ermittlungsansatz.