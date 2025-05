Er zog die Rolex aus, legte seine Brille und seine Pässe ab. Dann verschwand der Geschäftsmann Aleph von Fellenberg in Berlin. Seine Mutter durchkämmt seither die Stadt – und hält sich fest an einer Theorie.

Von Constanze von Bullion

Wie viel Schmerz kann eine Mutter aushalten? Und was tut sie eigentlich, wenn sie ihr einziges Kind zu verlieren droht? Sie kämpft, na klar, sagt Marisol Palma und stapft los in kniehohe Brennnesseln, durchquert ein Gestrüpp, sucht Straßen ab bis zur Erschöpfung. Aber – wie lange kann das noch so weitergehen? Marisol Palma bremst jetzt ihren Schritt. Sie überlegt. Und ja, der Schrecken ist ihr anzusehen. Aufgeben aber will sie nicht, nicht jetzt. Irgendwo muss er sein, sagt sie. Ein Mensch verschwindet nicht einfach so.