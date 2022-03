Von Benedikt Warmbrunn

Der Assistenzarzt Philipp G. soll zwischen Frühjahr 2019 und April 2020 auf der Neurologie im Klinikum Bethel 34 Frauen betäubt, vergewaltigt und gefilmt haben - Chefarzt, Oberarzt und Klinikleitung aber wollen davon nichts mitbekommen haben. Am Mittwochvormittag haben nun Ermittler mehrere Büros und Geschäftsräume des Bielefelder Klinikums durchsucht und dabei Unterlagen beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt gegen Chefarzt, Oberarzt und Geschäftsführung wegen des Verdachts der Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen. Mehrere Patientinnen berichten, dass sie Ärzte und Schwestern auf Verdachtsmomente hingewiesen hätten.

Nach SZ-Informationen ging es bei der Durchsuchung unter anderem um die Patientenakten. Und um die Frage, wie vollständig diese sind. So soll eine Patientin am Morgen nach der Betäubung um eine Blutprobe gebeten haben, diese sei auch durchgeführt worden; als Privatversicherte habe sie eine entsprechende Abrechnung erhalten. Als die Frau in diesem Januar von der Polizei darüber informiert worden war, dass Philipp G. sie vergewaltigt hatte, hatte sie sich ihre Patientenakte zukommen lassen. In dieser sei die Blutprobe allerdings nicht dokumentiert worden. Das Klinikum, die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft Duisburg bestätigen die Durchsuchung - allerdings nicht, welche Unterlagen dabei beschlagnahmt wurden.

Die Opfer wurden erst spät informiert

Die Ermittlungen hatte zunächst die Staatsanwaltschaft Bielefeld geführt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hatten die Ermittler im April 2020 bei Philipp G. Drogen und Medikamente gefunden, darunter das Betäubungsmittel Propofol. Außerdem fanden sie 80 Dateien, auf denen die Filmaufnahmen der Vergewaltigungen gespeichert waren. G. hatte sich im September 2020 an seinem zweiten Tag in Untersuchungshaft das Leben genommen.

Trotz der Filmaufnahmen hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld keine der Frauen informiert und auch die Ermittlungen gegen andere Angestellte des Klinikums eingestellt. Nach einer Intervention des Justizministeriums von Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Herbst die Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen übernommen und im Januar die Frauen in Kenntnis gesetzt.