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Prozess in BerlinEin anderer vergewaltigt – und „Jim“ applaudiert

Lesezeit: 6 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Acht Männer in einer Telegram-Chatgruppe, manche darin betäuben und vergewaltigen Frauen. Ein Mediziner gibt Ratschläge und feuert die Taten an. Einblicke in einen Chat, von dem die Mitglieder dachten, er fliege nie auf.

Von Lea Sahay und Benedikt Warmbrunn

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Manchmal unterhielten sie sich auch über alltägliche Dinge. Wie schwer es ist, Deutsch zu lernen. Welchen Vorteil die doppelte Staatsbürgerschaft bietet. Wie einsam das Kind von einem von ihnen im Kindergarten ist. Meistens interessierten sich die acht Männer in ihrer Telegram-Gruppe jedoch nur für eine Sache.

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