Berlin:Vergewaltiger fragte Opfer nach dem Weg

In der Berliner Villengegend Wannsee hat die Polizei am Dienstagabend einen Mann gefasst, der mutmaßlich mehrere Frauen vergewaltigt hat.

Es hatte sich eine Sphäre der Unsicherheit, ja der Bedrohung über den Süden Berlins gelegt. Über die ausgedehnten Waldgebiete, rund um die vielen Seen, die über den Wannsee und Potsdam tief hinein nach Brandenburg reichen. Eine Gegend für die so genannte Naherholung, für Spaziergänge und zum Joggen. Doch seit Mitte vergangenen Monats war da auch immer Angst mit dabei. Fünf junge Frauen waren seit dem 12. Juni in Berlin Grunewald sexuell attackiert worden, in fast allen Fällen kam es zu einer Vergewaltigung.

Dasselbe war im brandenburgischen Kleinmachnow und in Bernau geschehen. Nach einer weiteren Vergewaltigung bei Potsdam gelang es der Polizei am Dienstagabend nun, den mutmaßlichen Täter zu stellen. "Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um den gesuchten Serientäter", twitterte die Berliner Staatsanwaltschaft. Die Ermittler nahmen von dem 29 Jahre alten Mann unter anderem Fingerabdrücke und DNA-Proben.

Joggerin stand unter Schock

Nach Angaben der Polizei war eine Passantin am Dienstagvormittag in einem Waldgebiet in Potsdam auf eine junge Frau getroffen, die offenbar unter Schock stand. Sie war beim Joggen, als sie ein Mann auf Englisch angesprochen und nach dem Weg gefragt habe. Daraufhin zerrte er sie in ein Gebüsch und vergewaltigte sie. Die Passantin alarmierte sofort die Polizei; die junge Frau kam in ein Krankenhaus.

Den Beamten fiel in der Nähe des Tatorts ein Fahrradfahrer auf, der, als er die Polizisten sah, zu Fuß in den Wald floh und entkam. Selbst einige Warnschüssen in die Luft konnten ihn nicht stoppen. Mindestens 50 Beamte aus Brandenburg, Berlin und von der Bundespolizei suchten daraufhin mögliche Fluchtwege des Täters ab, dabei wurde ein Hubschrauber, eine Drohne und Spürhunde eingesetzt. Nach mehreren Stunden der Suche fassten die Polizisten den Mann am Abend in der Berliner Villengegend Wannsee.

Die Polizei in Berlin und Brandenburg war schon relativ früh von einem Serientäter ausgegangen, spätestens, nachdem eine junge Frau Ende Juni in der Nähe des ehemaligen Grenzkontrollpunktes Dreilinden vergewaltigt worden war. Besonders auffällig waren die zeitliche und örtliche Nähe der Taten, hinzu kamen die Beschreibungen des Mannes durch die Opfer und gerichtsmedizinische Untersuchungen. Eine der Frauen konnte zudem mit dem Fahrrad des Täters fliehen.

Nach einem weiteren sexuellen Übergriff im brandenburgischen Bernau fand die Polizei Aufnahmen von einer Kamera am dortigen Bahnhof, die den jungen Mann zeigten und veröffentlicht wurden. Bis Anfang dieser Woche gingen über 300 Hinweise bei den Ermittlern ein, so dass die Polizei den mutmaßlichen Täter, identifizieren konnte. Sein Aufenthaltsort blieb jedoch unbekannt.

Der Kriminologe Axel Petermann ging dennoch von einem recht schnellen Fahndungserfolg aus. "Der Täter hat sich ja zum Weitermachen entschlossen", sagt Petermann. "Das Foto war ebenfalls bekannt und auch, dass er sich mit einem Fahrrad fortbewegt." Besonders geholfen habe aber, dass das letzte Opfer unmittelbar nach der Tat bei der Polizei gemeldet worden war.

Petermann, der bei der Kriminalpolizei in Bremen eine Abteilung für Serienverbrecher aufgebaut hat, glaubt, dass der Täter durch die sexuelle Gewalt vor allem seine Macht demonstriere

n wollte. Anders als der von Wut getriebene Vergewaltiger habe er seine Opfer offenbar nicht zusätzlich verletzten oder gar töten wollen. Sollte sich der Gefasste als der Täter erweisen, droht ihm nach einer langjährigen Haft anschließend, in Sicherungsverwahrung untergebracht zu werden. Generell, so Petermann, sei seine beruhigende Erkenntnis nach 20 Jahren Arbeit als Profiler jedoch: "Es scheint viel weniger Serientäter zu geben, als man ursprünglich angenommen hat."