Direkt aus dem dpa-Videokanal

Verdi ruft zu Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg auf. Gerade erst gab es Warnstreiks bei der Bahn und an mehreren Flughäfen in Deutschland. Und schon am Montag geht es weiter. Diesmal ist der Hauptstadtflughafen BER betroffen.