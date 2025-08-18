Der US-Amerikaner Nicholas Rossi entzog sich einem Vergewaltigungsprozess, indem er seinen eigenen Nachruf fälschte und sich nach Glasgow absetzte. Aber er hatte wohl nicht mit der Aufmerksamkeit schottischer Krankenhausmitarbeiter gerechnet.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das Urteil nahm Nicholas Rossi ohne jegliche Regung zur Kenntnis. Die Geschworenen im Gericht von Salt Lake City hatten keinerlei Zweifel daran, dass er im Jahr 2008 eine damals 28 Jahre alte Frau vergewaltigt hat. Er wird nun mindestens fünf Jahre lang ins Gefängnis müssen, das Strafmaß wird, wie in den USA üblich, erst in einigen Wochen verkündet werden. Sehr wahrscheinlich aber wird Nicholas Rossi, 38, den Rest seines Lebens in Haft verbringen: Es gibt noch eine zweite Klage wegen Vergewaltigung.