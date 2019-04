16. April 2019, 18:28 Uhr Verbrechen Mann brutal traktiert

Zwei Männer sollen einen anderen Mann mit ihrem Auto 500 Meter weit mit Vollgas geschleift haben.

Zwei 35 und 36 Jahre alte Männer sollen einen etwa gleichaltrigen Mann in der Eifel mit einem Tau an die Anhängerkupplung ihres Kleintransporters gebunden und ihn mit Vollgas 500 Meter weit geschleift haben. Anschließend nahmen sie ihm nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen persönliche Gegenstände ab. Dann hätten sie ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen an der Urfttalsperre im Kreis Euskirchen liegen gelassen. Die beiden Tatverdächtigen sitzen unter anderem wegen versuchten Totschlags und Freiheitsberaubung in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Das Opfer wurde den Angaben nach nur zufällig gefunden und dadurch gerettet.