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VenezuelaZahl der Toten steigt nach Erdbeben auf mehr als 1400

Rettungskräfte durchsuchen drei Tage nach den Erdbeben in La Guaira die Trümmer.
Rettungskräfte durchsuchen drei Tage nach den Erdbeben in La Guaira die Trümmer. Matias Delacroix/AP/dpa

430 Nachbeben, zerstörte Hochhäuser und unzählige Vermisste – das ganze Ausmaß der Erdbebentragödie in Venezuela ist noch immer unklar.

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Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela ist auf 1430 gestiegen. Mehr als 3200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mit. Nach den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwoch habe es 430 Nachbeben gegeben. Mehr als 70 000 Familien seien nach der Katastrophe von den Behörden mit Hilfe unterstützt worden.

Am dritten Tag nach den verheerenden Erdbeben ist der Verbleib von Zehntausenden Menschen in Venezuela weiterhin unklar. Besonders im Bundesstaat La Guaira, aber auch in der Hauptstadt Caracas, hatten die Beben erhebliche Zerstörung verursacht. Teils wurden ganze Straßenzüge von Hochhäusern dem Erdboden gleichgemacht.

Viele freiwillige und professionelle Helfer

Die Suche in Schutt und Trümmern wird unermüdlich unter schwierigen Bedingungen fortgesetzt. Allerorts beteiligen sich Anwohner und freiwillige Helfer neben den professionellen Einsatzkräften.

Der Einsatz internationaler Rettungsteams nach den Erdbeben in Venezuela hat zwar die Suche nach Überlebenden beschleunigt, für Angehörige von Vermissten aber zum Teil auch traurige Gewissheit gebracht. Nach Erkundungsarbeiten schlossen etwa mexikanische Rettungskräfte in einem eingestürzten Gebäude im Stadtbezirk Chacao der Hauptstadt Caracas die Möglichkeit aus, dort noch lebende Menschen zu finden.

© SZ/dpa/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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SZ PlusVon Jan Heidtmann

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