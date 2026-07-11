Rund zweieinhalb Wochen nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela hat die offizielle Zahl der Todesopfer die Viertausender-Marke überschritten. 4.118 Menschen seien bei der Katastrophe ums Leben gekommen, teilte der Präsident der Nationalversammlung und Bruder der geschäftsführenden Regierungschefin, Jorge Rodríguez, auf der Plattform X mit. Zudem gebe es 16 740 Verletzte. Fast 18 000 Menschen hätten bei der Katastrophe ihr Zuhause verloren.