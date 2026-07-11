Zum Hauptinhalt springen

NaturkatastropheErdbeben in Venezuela: Mehr als 4000 bestätigte Todesopfer

Die Zahl der bestätigten Erdbeben-Toten in Venezuela steigt.
Die Zahl der bestätigten Erdbeben-Toten in Venezuela steigt. Matias Delacroix/AP/dpa

Ende Juni erschütterten zwei heftige Erdbeben Venezuela. Inzwischen zählen die Behörden mehr als 4000 Tote und fast 17 000 Verletzte. Etliche Menschen haben außerdem kein Zuhause mehr.

SZ bei Google bevorzugen

Rund zweieinhalb Wochen nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela hat die offizielle Zahl der Todesopfer die Viertausender-Marke überschritten. 4.118 Menschen seien bei der Katastrophe ums Leben gekommen, teilte der Präsident der Nationalversammlung und Bruder der geschäftsführenden Regierungschefin, Jorge Rodríguez, auf der Plattform X mit. Zudem gebe es 16 740 Verletzte. Fast 18 000 Menschen hätten bei der Katastrophe ihr Zuhause verloren.

Zwei heftige Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni erschüttert. Mehr als Tausend deutlich schwächere Nachbeben folgten. Vor allem in La Guaira liegen zahlreiche Gebäude in Trümmern. Experten zufolge ist es äußerst unwahrscheinlich, dass noch Überlebende geborgen werden. Hilfskräfte konzentrieren sich nun auf die Beseitigung der Trümmer und die Versorgung der Betroffenen.

© SZ/dpa/gelu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite
01:21

Nach den Beben: Venezuela bestattet unbekannte Tote

Im venezolanischen Bundesstaat La Guaira werden die nicht identifizierten Opfer der schweren Erdbeben vom Juni beigesetzt. Die Behörden wollen den Toten eine würdevolle Bestattung ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass eine spätere Identifizierung durch Angehörige möglich bleibt.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite