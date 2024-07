Das Süffigste an verdeckten Ermittlungen sind häufig die Wortlautprotokolle von abgehörten Gesprächen, die gelegentlich an die Öffentlichkeit gelangen. Für die Beteiligten ist das weniger amüsant, sie können nicht mehr zurücknehmen, was sie im vermeintlich geschützten Bereich geäußert haben. Und abgesehen davon, dass ihre Äußerungen sie womöglich rechtlich belasten, sind die Herren und gelegentlich Damen auch oft derb unterwegs und klingen gar nicht so elegant, wie sie sich normalerweise öffentlich gerieren. So geht es jetzt wohl dem Bürgermeister der schönen Stadt Venedig , der diese Woche in den italienischen Medien einen Dialog nachlesen konnte, den er mit einem seiner engsten Mitarbeiter führte.

Wobei, ein Dialog war es eher nicht, sondern eine Schimpfkanonade, die Bürgermeister Luigi Brugnaro auf seinen Verkehrsstadtrat Renato Boraso losließ. „Du hörst mir nicht zu. Du kapierst einen Scheiß“, ging er seinen engen Mitarbeiter an. „Man sagt mir, du würdest Geld verlangen. Das ist dir wohl nicht klar. Du riskierst zu viel. Du musst aufpassen und dich besser unter Kontrolle haben.“ Der Angesprochene war durchaus einsichtig. „Ich sollte vielleicht mein Telefon wechseln“, schlug er als erste Maßnahme vor. Da war er schon mal auf der richtigen Fährte, aber da war es schon zu spät. Denn die venezianischen Korruptionsermittler hatten bereits ein Jahr zuvor auf seinem Handy eine Abhörsoftware installiert.

Jetzt ist Boraso vom Amt zurückgetreten und in Haft, andere Verdächtige stehen unter Hausarrest, und all diejenigen, die seit Jahren über die grassierende Korruption in der Lagunenstadt klagen, dürfen sich bestätigt fühlen. Gegen mehr als 20 Personen wird ermittelt, auch gegen den Bürgermeister, seinen Stabschef, den Vize und weitere enge Mitarbeiter. Im Raum steht der Vorwurf systematischer Korruption im Rathaus. Die Zeitungen sprechen von einem „Donnerschlag“ für Venedig.

Rückblick auf den April 2024. Damals war Bürgermeister Brugnaro mit Gefolge nach Rom gekommen, um der internationalen Presse ein Projekt zu erklären, das große Wellen schlagen würde. Als erste Stadt der Welt sollte ganz Venedig mit einem Eintrittspreis versehen werden: Zwar zunächst nur fünf Euro pro Tag, und nur an 29 Tagen bis zum Sommer, dafür aber eben die ganze Stadt, wie ein Freiluftmuseum. Ein hochumstrittenes Projekt, das soeben am 14. Juli abgeschlossen wurde, an jenem Freitag wollte Brugnaro die Ergebnisse verkünden: 450 000 Besucher haben gezahlt, die Stadt hat 2,2 Millionen Euro eingenommen, und 2025 soll es mit einer doppelt so hohen Gebühr an vermutlich mehr Tagen weitergehen. Aber so richtig interessiert das gerade niemanden, die Venezianer würden lieber wissen, wie es mit ihrem Bürgermeister weitergeht; dazu will er sich aber erst im September äußern.

Brugnaro ist seit 2015 im Amt, er steht der rechten Forza Italia nahe, wie weiland deren Gründer Berlusconi ist er im Privatleben ein umtriebiger Unternehmer. Unter anderem hat er vor Jahren zum Spottpreis von fünf Millionen Euro Land gekauft dort, wo damals niemand investieren wollte: im Nirgendwo am Eingang der Lagune, noch auf der Festlandseite, beidseits des Damms nach Venedig. Jetzt sollte das Gelände, genannt „Pili“, für angeblich 150 Millionen Euro an den schwerreichen Investor Ching Chiat Kwong aus Singapur gehen. Das Geschäft kam allerdings bisher nicht zustande, und es ist die Frage, ob „Mr. Ching“ überhaupt noch so viel Lust auf Venedig hat, denn er ist nun Teil der Ermittlungen.

In den Medien ist die Rede von möglicherweise unlauteren Zusammenhängen mit einer anderen Immobilie, dem herrschaftlichen Palazzo Papadopoli am Canal Grande. Den hat der Singapurer 2018 mit dem Segen des Bürgermeisters gekauft und daraus ein Luxushotel gemacht. Der Kaufpreis soll bei 10,8 Millionen Euro gelegen haben, weit unter Wert – damit er größeres Interesse am Gelände des Bürgermeisters hat? Auffällig in diesem Zusammenhang ist eine 73 000 Euro Zahlung an Boraso, den Mann mit dem gehackten Handy. Überhaupt soll Boraso, der wie sein Bürgermeister im Privatleben Unternehmer ist, seit 2015 mindestens eine Million Euro Bestechungsgeld erhalten und dafür Verträge und Baupläne an die Wünsche der Geldgeber angepasst haben. Und über allem thront der Bürgermeister – der allerdings bestreitet eigene Verfehlungen und weist darauf hin, dass er als Bürgermeister seine Geschäftsanteile in einen Fonds ausgelagert hat, auf den er keinen Zugriff mehr habe.

Das abgehörte Gespräch übrigens fand ausgerechnet im „Smart Control Room“ in Tronchetto statt, einem großen und streng abgeschirmten Gebäude gleich am Eingang der Insel, wo die Stadt seit 2020 das Geschehen in der Lagune überwacht. Kritiker haben von Anfang an moniert, hier entstehe ein großer Datenstaubsauger, der persönliche Informationen von Millionen Venedig-Besuchern erfasse. Da müsse man sich nun wirklich keine Sorgen machen, sagte damals in Rom der Bürgermeister, die Datensicherheit sei gewährleistet. Nur dass ausgerechnet er nun selbst im Netz hängt.