In diesen schwül-heißen Tagen grenzt es an ein halbes Wunder, Tommaso Cacciari in aller Ruhe sprechen zu können. Schließlich ist der Venezianer gerade dabei, die weltbekannte Lagunenstadt gegen einen der vermögendsten Männer der Welt zu verteidigen, und das braucht viel Fantasie und Absprache. Zahlreiche Bürgerinitiativen der Stadt haben sich zur Kampagne „No Space for Bezos“ zusammengetan, die Cacciari koordiniert. Der 47-jährige Aktivist empfängt im Café der Nachbarschaftshilfe am Campo Junghans auf der Südseite der der Altstadt vorgelagerten Insel Giudecca, wo er wohnt. In dieses Eck verirren sich kaum Touristen, hier leben noch ein paar wenige Menschen in dieser ansonsten mit Luxusimmobilien zugepflasterten, einst schönsten Stadt der Welt.

„Mit dem in Italien üblichen Einkommen von 1500 Euro kann man in Venedig nicht mehr wohnen“, sagt Cacciari, der auch ansonsten viel Negatives zu berichten weiß über den Zustand der Stadt. Denn schließlich erstickt diese förmlich an täglich mehr als 100 000 Touristen bei nur noch 48 000 Einwohnern, ihr Ökosystem geht zugrunde und die Korruption blüht. Nicht alle sehen das so, viele Unternehmer nicht, die hier Geschäfte machen, die Politiker der regierenden Rechtsparteien nicht, schon gar nicht der Bürgermeister, ein milliardenschwerer Bauunternehmer, gegen den wegen umstrittener Grundstücksgeschäfte ermittelt wird.

„Bezos macht sich die ganze Stadt untertan.“

Entschieden kritisch sind aber zahlreiche Bürgerinitiativen, die für mehr Fairness in der Stadt, mehr bezahlbaren Wohnraum, bessere Arbeitsbedingungen und gegen die Kreuzfahrtschiffe agitieren, die jeden Tag Tausende ausspucken, die sich für wenige Stunden in Pulks durch die Gassen schieben. Und jetzt ist auch noch Jeff Bezos angereist, der drittreichste Mensch der Welt, der sich für sein privates Vergnügen „Venedig kauft“, wie Cacciari sagt.

Er sei einverstanden, dass Bezos und Lauren Sánchez hier ihre Hochzeit zelebrieren, sagt der Venezianer, der ansonsten Kulturveranstaltungen organisiert, das haben auch schon George Clooney und Amal Alamuddin und andere Promis so gehalten, sie wohnten damals sogar im selben Luxushotel am Canal Grande wie jetzt der Bezos-Clan. „Aber Clooney hat hier wirklich geheiratet und dann gefeiert und dann war es gut – aber Bezos macht sich die ganze Stadt untertan.“

Der Amerikaner zelebriere seinen Reichtum protzig und provokativ. Seine Feier dauert drei Tage mit mehreren Festivitäten an unterschiedlichen Orten mitten in der Stadt, seine Freunde lassen ihre Luxusyachten in die Lagune fahren, obwohl sie selbst mit dem Flugzeug kommen und im Hotel schlafen: „Das ist arrogantes Imponiergehabe.“ Bezos sei nicht an Geschichte und Kultur Venedigs interessiert, er trete nicht in Dialog mit der Stadt, nehme keine Rücksicht auf ihre Zerbrechlichkeit. Er missbrauche sie lediglich als Kulisse nach dem Motto, was kostet die Welt? Aufgrund des wachsenden Unmuts hat der Bräutigam nun angekündigt, drei Millionen Euro für Forschungseinrichtungen spenden zu wollen. Diese Summe, von einem Multimilliardär? „Das ist, als habe ich ein paar Münzen in der Hose vergessen, bevor sie in die Waschmaschine kommt“, sagt Cacciari verächtlich.

Sie drohen damit, den Hochzeitsgästen die Zufahrten auf den Kanälen zu blockieren

„Bezos ist auch kein Filmstar, über dessen Allüren man hinwegsehen kann“, so der langjährige Aktivist weiter: „Bezos ist Bezos. Der Mann, der mit seinem Geld und seinem Einfluss den Wahlsieg von Donald Trump möglich gemacht hat. Der mithilft, die Welt zum Schlechteren zu verändern. Und dessen geschäftlicher Erfolg auf brutaler Ausbeutung seiner Mitarbeiter beruht.“ Dieser Mann dürfe nicht das Bild Venedigs prägen, das ist das Ziel der Kritiker.

In den vergangenen Tagen haben sie schon einiges aufgeboten. Haben Banner von historischen Kirchtürmen und Baukränen in bester Lage hängen lassen und auf dem Markusplatz auf 400 Quadratmetern den Text ausgerollt: „If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax“: Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du mehr Steuern zahlen. Sie haben gedroht, den Gästen der zahlreichen Superpartys auf den Zufahrtskanälen den Weg zu blockieren – und rufen zur großen Demonstration an diesem Samstag auf.