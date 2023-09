Italien:Fünf Euro für einen Tag Venedig

Von Marc Beise, Rom

Die Idee von Stadtverwaltungen, Touristen an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen, ist nicht neu und keineswegs sensationell. Viele Deutsche erinnern sich vom Familienurlaub mit den Eltern an Nord- oder Ostsee an die gute alte Kurtaxe, und die ist sogar schon im Mittelalter erfunden worden. Aber eine ganze Stadt, noch dazu eine von Weltruhm, mit einem Eintrittspreis zu belegen, als handele es sich um ein weitläufiges Museum, kommt nicht so häufig vor.