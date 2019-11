Die italienische Regierung hat nach den verheerenden Überschwemmungen in Venedig den Notstand für die Lagunenstadt beschlossen. Damit würden 20 Millionen Euro an Soforthilfen für die Stadt und die Bevölkerung freigegeben, schrieb Ministerpräsident Giuseppe Conte nach einer Kabinettssitzung am Donnerstagabend auf Twitter. "An die Arbeit für den Plan zur Entschädigung von Privat- und Geschäftsleuten", schrieb er. Privatleute sollen mit Soforthilfen von 5000 und Geschäftsleute von 20 000 Euro rechnen können.

Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per #Venezia. Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 14, 2019

Venedig ist in dieser Woche vom schwersten Hochwasser seit Jahrzehnten heimgesucht worden. Am Dienstagabend erreichte der Wasserpegel den höchsten Stand seit 1966. Mehr als 80 Prozent der historischen Stadt standen unter Wasser. Am Donnerstag sank der Pegel vormittags auf 113 Zentimeter. Für Freitagvormittag wurden aber 145 Zentimeter vorhergesagt. Wissenschaftler führen die zunehmenden Fluten in Venedig auf den Klimawandel zurück, der den Meeresspiegel steigen lässt. Die Schäden an der Bausubstanz sind noch gar nicht abzusehen.

Die Schulen sollen am Freitag geschlossen bleiben, der Dogenpalast schließt ebenfalls. Es habe schon viele Absagen von Urlaubern gegeben, sagte Laura Ferretto vom Hotelverband Federalberghi Veneto.

In der Stadt ist unterdessen ein Streit über den mangelnden Flutschutz entbrannt. Das Milliarden-Projekt "Mose" zum Hochwasserschutz sollte eigentlich schon längst fertig sein - doch Skandale und schleppende Bürokratie verzögerten den Bau immer weiter. Nach den katastrophalen Bildern der Zerstörung beeilten sich Politiker zu versichern, dass das Projekt im kommenden Jahr fertig werde. "In den letzten Jahren gab es viele Skandale. Es gab schwere Verzögerungen", räumte Infrastrukturministerin Paola De Micheli in einem Radiointerview ein. Jetzt seien aber bereits 93 Prozent fertiggestellt. "Es fehlen die letzten 400 Millionen. (...) Es steht nichts still", sagte sie.