Direkt aus dem dpa-Videokanal

Aus dem Krankenhaus Gemelli in Rom kommen positive Nachrichten zur Gesundheit von Papst Franziskus. Der Vatikan kündigte an, dass der Pontifex am Samstag aus der Klinik entlassen werden soll. Am Palmsonntag wird er bereits auf dem Petersplatz erwartet.