2. Juli 2019, 18:55 Uhr Vatikan öffnet Gräber Suche nach Emanuela Orlandi

36 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden eines italienischen Mädchens lässt der Vatikan zwei Gräber auf dem deutschen Pilgerfriedhof beim Petersdom öffnen. So soll überprüft werden, ob die Leiche von Emanuela Orlandi heimlich im Vatikan bestattet wurde, heißt es in einer Erklärung von Vatikansprecher Alessandro Gisotti. Die Tochter eines Hofdieners war 1983 nach der Musikstunde nicht heimgekommen. Bis heute ist unklar, was mit der damals 15-Jährigen passierte. Seit Jahrzehnten ranken sich Gerüchte und Verschwörungstheorien um den Fall.