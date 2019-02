24. Februar 2019, 10:48 Uhr Konferenz zu sexuellem Missbrauch Papst: Schutz von Kindern steht über dem Schutz der Kirche

Im Vatikan ist das viertägiges Gipfeltreffen zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche zu Ende gegangen.

In einer Grundsatzrede hat der Papst keine konkreten Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch genannt, aber einen Leitlinien-Katalog vorgestellt.

Der australische Erzbischof Mark Coleridge sieht die katholische Kirche dabei vor einer "kopernikanischen Revolution".

Papst Franziskus hat am Sonntagmorgen das erste Gipfeltreffen im Vatikan zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche mit einer Grundsatzrede beschlossen. Darin bekräftigte er den Willen der Kirche, sexuellem Missbrauch mit Entschlossenheit entgegen zu treten. Der Papst stellte Leitlinien vor, die sich auf ein sieben Punkte umfassendes Programm der Vereinten Nationen gegen sexuellen Missbrauch beziehen. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht.

"Kein Missbrauch darf jemals vertuscht - so wie es in der Vergangenheit üblich war - oder unterbewertet werden", sagte das Katholikenoberhaupt. In seiner Grundsatzrede verteidigte Franziskus die Kirche auch gegen Kritik und nannte Missbrauch ein "übergreifendes Problem", das überall vorkomme, aber vor allem Familien, Sportlehrer und Erzieher betreffe. Sexueller Missbrauch durch Geistliche der katholischen Kirche wiege aber schwerer als in anderen Bereichen der Gesellschaft.

Die Ansprache des Pontifex war mit Spannung erwartet worden. Sie war von vielen als die wichtigste seines Pontifikats bezeichnet worden - insbesondere hinsichtlich der Frage, ob Franziskus' am Zölibat festhalten werde. In seiner Rede bekräftigte der Papst die "Tugend der Keuschheit" als Pfeiler des Priestertums. In der Auswahl von Seminaranwärtern müsse künftig mit größerer Sorgfalt darauf geachtet werden, ob die Priester Kandidaten für ein zölibatäres Leben geeignet seien.

In seiner Predigt während des Abschlussgottesdienstes der Konferenz bezeichnete der australische Erzbischof Mark Coleridge den von Franziskus angestoßenen Prozess als "kopernikanische Revolution". Die Kirche müsse verstehen, dass sie für die Menschen da sei und nicht andersherum. Und Coleridge mahnte die anwesenden Kirchenführer: "Wir haben nicht ewig Zeit, und wir sollten besser nicht versagen."

Seit Donnerstag hatte der Papst mit den Chefs der weltweit 114 Bischofskonferenzen und weiteren rund 70 Teilnehmern getagt. Das Ziel: Wege finden, wie sexuelle Misshandlungen von Kindern durch Geistliche zu verhindern sind. Viele Vorschläge und Ideen standen zur Diskussion, bindende Beschlüsse fassten die Teilnehmer auf der Konferenz dennoch nicht. Eine Abschlusserklärung mit konkreten Vorgaben war von vornherin nicht eingeplant. Franziskus' vorab erklärtes Ziel des Gipfels dürfte dennoch erreicht worden sein: Er wollte Bewusstsein für das "Drama" schaffen und die Bischöfe für das Problem sensibilisieren.

Bei einem Bußgottesdienst am Samstagabend bekannten sich die Bischöfe dazu, dass sie ihrer Verantwortung oft nicht gerecht geworden seien, "dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Taten, in dem, was wir getan und unterlassen haben". Philip Naameh, Vorsitzender der Bischofskonferenz in Ghana, sagte in seiner Predigt: "Es sollte uns nicht überraschen (...), wenn die Menschen schlecht über uns reden, uns Misstrauen entgegen bringen, uns manche drohen, uns ihre materielle Unterstützung zu verweigern".

Opferschutzverbände fordern von der Kirche und insbesondere vom Papst konsequentes Vorgehen gegen Täter und Vertuschung von Missbrauch. Für "Null Toleranz" hatten mehrere Dutzend Missbrauchsopfer aus aller Welt am Samstag in Rom demonstriert. Sie kritisierten, dass die Vertreter der Opferverbände nicht als Teilnehmer zu der Konferenz eingeladen worden waren.