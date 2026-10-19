Trash-Talkshows machten den Vaterschaftstest populär. Aber wie sieht der Alltag in einem seriösen Institut aus? Laborleiterin Sabine Lutz-Bonengel hat es meist mit unspektakulären Fällen zu tun – aber auch mit Inzest, Affären und Schummel-Versuchen.

Vater, Mutter, Kind. Oder etwa doch nicht? Jährlich werden Schätzungen zufolge mehrere Zehntausend Vaterschaftstests vorgenommen. Wobei genaue Zahlen sich auch deshalb kaum erheben lassen, weil das Angebot im Internet inzwischen schwer zu überschauen ist. Sabine Lutz-Bonengel ist Laborleiterin für Abstammungsfragen und die Analyse mitochondrialer DNA am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Freiburg. Dort führt sie seit mehr als 30 Jahren auch Vaterschaftstests und Abstammungsbegutachtungen durch. Ein Test für bis zu drei Personen kostet bei ihr 500 Euro.