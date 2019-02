21. Februar 2019, 18:38 Uhr Vanuatu Verbot von Pampers

Der Staat im Südpazifik will keine Einwegwindeln mehr zulassen, um die Umwelt zu schonen.

Der Pazifikstaat Vanuatu will keine Einwegwindeln mehr zulassen. Die Maßnahme werde die Umweltverschmutzung signifikant verringern, kündigte Außenminister Ralph Regenvanu in der Hauptstadt Port Vila an. Zudem plant die Regierung, Plastikbesteck, Styroporbecher und verschiedene Verpackungsmaterialien zu verbieten. Die entsprechende Verordnung muss noch abgesegnet werden und soll am 1. Dezember in Kraft treten. Vanuatu will mit dieser und ähnlichen Maßnahmen zum Vorreiter für den Umweltschutz werden - das Land ist eine von mehreren Pazifiknationen, die massiv vom Klimawandel betroffen sind.