Von Patrick Illinger, Madrid

Noch am Freitagmorgen loderten Flammen hinter den Fensteröffnungen der verrußten Betonruine. Am Tag zuvor war dies noch das Heim von 450 Menschen gewesen. Ein wahres Höllenfeuer war am Donnerstagabend im siebten Stock ausgebrochen und hatte binnen weniger als einer Stunde den gesamten Gebäudekomplex verschlungen. Zeitweise sah das 14-stöckige Haus im Viertel Campanar der spanischen Hafenstadt Valencia aus wie eine lichterloh brennende Zündholzschachtel. Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel, während die spanischen Medien auf Live-Sendung gingen.