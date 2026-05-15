Interessiert inspizieren die Männer die Utensilien, die auf dem langen Tisch vor ihnen aufgereiht sind. Einige nippen an ihren Biergläsern oder machen lautstark Witze; womöglich, um von ihrem leichten Unbehagen abzulenken. Die Männer haben sich erst vor wenigen Minuten kennengelernt und begeben sich nun zusammen auf unbekanntes Terrain. Die Ausrüstung: ein Kamm, eine Bürste, ein Spray, zwei große Haarklammern und verschiedenfarbige Haargummis. Auf jedem Platz ist ein Frisierkopf an der Tischplatte festgeschraubt. Noch fallen die langen Haare der Puppen offen über die Tischkante.
Väter und TöchterDamit die Erzieherin nicht wieder sagt: Ach, hat Papa dir die Haare gemacht!
Lesezeit: 4 Min.
In London können Väter lernen, wie sie ihren Töchtern Zöpfe flechten oder einen Dutt stecken. Der Kurs findet vorsichtshalber auf vertrautem Terrain statt: im Pub. Über einen Abend, der so einiges entwirrt.
Von Marlene Jacobsen, London
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