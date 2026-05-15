Interessiert inspizieren die Männer die Utensilien, die auf dem langen Tisch vor ihnen aufgereiht sind. Einige nippen an ihren Biergläsern oder machen lautstark Witze; womöglich, um von ihrem leichten Unbehagen abzulenken. Die Männer haben sich erst vor wenigen Minuten kennengelernt und begeben sich nun zusammen auf unbekanntes Terrain. Die Ausrüstung: ein Kamm, eine Bürste, ein Spray, zwei große Haarklammern und verschiedenfarbige Haargummis. Auf jedem Platz ist ein Frisierkopf an der Tischplatte festgeschraubt. Noch fallen die langen Haare der Puppen offen über die Tischkante.