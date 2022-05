Ein Polizist am Tatort in Uvalde, Texas

Der Amokläufer an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas hat nach Angaben von Gouverneur Greg Abbott seine Pläne kurz vor der Tat auf Facebook angekündigt. Er habe zunächst geschrieben, dass er seine Großmutter erschießen werde, sagte Abbott bei einer Pressekonferenz. Sein zweiter Beitrag lautete demnach, dass er auf seine Großmutter geschossen habe. Etwa eine Viertelstunde vor der Ankunft an der Schule habe der 18-Jährige geschrieben, dass er in einer nicht namentlich genannten Grundschule um sich schießen werde, sagte der Gouverneur.

Abbott zufolge war der Schütze nicht vorbestraft. Es sei aber nicht sicher, ob der Amokläufer irgendwelche Eintragungen als Jugendlicher hatte. Das müsse noch ermittelt werde. Psychische Erkrankungen seien nicht bekannt, so Abbott. Der Gouverneur gab auch bekannt, dass der Schütze seiner Großmutter ins Gesicht geschossen habe - sie überlebte. In der Schule sei er dann in einen Klassenraum eingedrungen, der mit einem anderen verbunden gewesen sei.

Der 18-Jährige hatte in einer Grundschule in Uvalde nahe San Antonio 19 Kinder und zwei Lehrer getötet, bevor er bei einem Schusswechsel mit der Polizei erschossen wurde.

Wie bei Massakern in der Vergangenheit forderten demokratische Politiker eine Verschärfung des Schusswaffenrechts. US-Präsident Joe Biden appellierte an die Nation, endlich "in Gottes Namen" gegen die Schusswaffenlobby zu handeln. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, will in wenigen Tagen über ein neues Gesetz abstimmen lassen. Republikaner hingegen machen geltend, dass die US-Verfassung das Recht auf Schusswaffenbesitz garantiere.

Manche Politiker sprachen sich für mehr Polizeipräsenz aus und forderten, Lehrer zu bewaffnen. Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, erklärte im Fernsehsender Fox News, man habe nicht die Ressourcen, alle Schulen polizeilich schützen zu lassen. Am vielversprechendsten sei Training für Schulbedienstete. Texas hat das Schusswaffenrecht in vergangenen Jahren gelockert. Bewohner dürfen Pistolen und Revolver ohne Waffenschein tragen.

Auch in Deutschland und anderen Ländern löste die Tat Entsetzen aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kondolierten US-Präsident Biden. "Der grausame Tod wehrloser Kinder, die voller Neugier und Lebensfreude am Anfang ihres Lebens standen, macht mich fassungslos", schrieb Steinmeier laut Mitteilung des Bundespräsidialamtes in Berlin. "Diese abscheuliche Tat macht uns fassungslos. Uns erfüllt tiefe Trauer um die Opfer", heißt es im Kondolenztelegramm des Bundeskanzlers. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte auf Twitter, er teile den Schock und die Trauer "und die Wut derer, die für das Ende der Gewalt kämpfen".