Von Moritz Geier

Es gab mal eine Zeit, lang ist’s her, als US-amerikanische Politiker alles dafür getan hätten, eine Leiche im Keller auch wirklich im Keller zu lassen. (Bei den Amerikanern handelt es sich streng genommen um „skeletons in the closet“, Skelette im Wandschrank also, was die mögliche Auffindbarkeit nur unwesentlich erhöhen dürfte.) Dem Verstecken dunkler Geheimnisse aber scheint heute selbst ein Verwesungsgeruch anzuhaften: Nützlich ist so eine Leiche nämlich nicht im Wandschrank. Nützlich ist sie nur als blutiger Kadaver mitten auf der Straße. Oder?