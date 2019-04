5. April 2019, 10:30 Uhr Waffengewalt in den USA 29-Jähriger wegen Mordes an US-Rapper Nipsey Hussle angeklagt

Am Freitag ist ein 29-Jähriger in Kalifornien für den Mord an dem US-Rapper Nipsey Hussle angeklagt worden.

Hussle wurde am Sonntag Abend vor seinem Kleidungsgeschäft auf einem Parkplatz erschossen.

Der Verdächtigte hat auf nicht schuldig plädiert.

Der 29 Jahre alte Eric Holder ist in Kalifornien wegen des Mordes an Nipsey Hussle angeklagt worden. Der verdächtige war am Dienstag von der kalifornischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Nach Mitteilung der Staatswaltschaftaft vom Donnerstag muss sich der Angeklagte zudem wegen versuchtes Mordes in zwei Fällen und wegen Waffenbesitzes verantworten. Über die Motive der Tat ist bisher nichts bekannt. Der Guardian berichtet, dass Holder und Hussle, dessen bürgerlicher Name Ermias Asghedom war, sich kannten und auch am Sonntag vor der Tat öfter miteinander gesprochen hatten. Sollte Holder verurteilt werden, erwartet ihn eine lebenslange Haftstrafe. Am Donnerstag plädierte er vor Gericht auf nicht schuldig.

Hussle war vor einem Bekleidungsladen erschossen worden, dessen Mitbesitzer er war. Nach Polizeiangaben wurden zudem zwei weitere Menschen durch Schüsse verletzt, deren Zustände jedoch stabil seien. Der Musiker selbst starb durch einen Kopfschuss. "Starke Feinde zu haben, ist ein Segen", hatte der Rapper kurz zuvor getweetet. Mit "Victory Lap" war Hussle bei den diesjährigen Grammy Awards für das beste Rap-Album nominiert.

Hussle, zum Zeitpunkt seines Todes 33 Jahre alt, war mit der Schauspielerin Lauren London verlobt, mit der er auch einen zweijährigen Sohn hat. Aus einer vorherigen Beziehung hatte er bereits eine Tochter. Der Rapper war eine beliebte Figur in Los Angeles. Als Jugendlicher selbst Mitglied einer berüchtigten Gang, nutzte er seine Bekanntheit, um jungen Menschen Perspektiven jenseits von Gewalt und Gang-Kriminalität zu geben. Sein Tod schlug daher große Wellen, die über die Musikwelt hinausreichten: "Aus meiner Sicht war er eine Manifestation des amerikanischen Traums, sogar des kalifornischen Traums," sagte etwa die Abgeordnete Holly Mitchell am Donnerstag im Senat von Kalifornien, bei einer Sitzungsunterbrechung zu Ehren des Rappers. "Er repräsentierte eine neue Generation von Entertainer, die Aktivisten werden, die Unternehmer werden."