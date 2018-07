31. Juli 2018, 18:54 Uhr USA Waffen aus dem 3-D-Drucker

In den USA wächst der Widerstand gegen Waffen, die sich aus dem Netz laden lassen.

In den USA wächst der Widerstand gegen die Veröffentlichung von Plänen im Internet für die Herstellung von Schusswaffen auf 3-D-Druckern. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Washington, Bob Ferguson, teilte mit, er verklage die Regierung von US-Präsident Donald Trump vor einem Bundesgericht in Seattle. Sieben Bundesstaaten und der Hauptstadtdistrikt Washington hätten sich angeschlossen. Ferguson kritisierte, so erhielten "Kriminelle und Terroristen Zugang zu herunterladbaren, nicht verfolgbaren und nicht aufspürbaren 3-D-gedruckten Waffen". Eine Organisation in Texas hatte angekündigt, an diesem Mittwoch Pläne ins Netz zu stellen, mit denen sich Schusswaffen am 3-D-Drucker herstellen lassen.