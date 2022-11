Mindestens sieben Tote nach Schießerei in Supermarkt

Mehrere Menschen in Supermarkt getötet

Laut örtlichen Behörden sind bei dem bewaffneten Angriff in einer Walmart-Filiale in der Stadt Chesapeake im Bundesstaat Virginia mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der Schütze.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt in Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia sind nach Angaben der Polizei mindestens sieben Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei unter den Toten, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch mit.

Die Polizei erhielt am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr Ortszeit einen Notruf, wie der Sprecher mitteilte. Zum möglichen Motiv wurden keine Angaben gemacht. Unklar war auch, wie der mutmaßliche Täter umkam. Im Raum stand die Vermutung, dass er sich womöglich selbst das Leben nahm.

Beim Betreten des Gebäudes hätten Beamte "mehrere Tote und mehrere Verletzte" vorgefunden. Es handele sich um ein sehr großes Geschäft, die Suche nach weiteren möglichen Opfern nahm also einige Zeit in Anspruch. Polizeisprecher Leo Kosinski sagte, auf die Beamten sei seines Wissens nicht geschossen worden. Walmart erklärte in einer ersten Reaktion, man sei schockiert von "dem tragischen Ereignis".

Auf Bildern und Videos waren Dutzende Polizeiautos und Krankenwagen vor dem Einkaufszentrum zu sehen. "Es ist traurig. In ein paar Tagen ist Thanksgiving. Es ist eine schlimme Zeit für alle Beteiligten, vor allem für die Opfer. Es ist furchtbar", fügte Kosinski hinzu. Erst am Wochenende waren bei Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft populären Nachtclub im Bundesstaat Colorado 5 Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden.