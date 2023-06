USA:Kampfjets fangen kleines Flugzeug bei Washington ab

An dem Einsatz in der Nähe von Washington D.C. waren F-16"-Jets beteiligt. (Archivbild)

Ein lauter Knall hat am Sonntag viele Menschen in der US-Hauptstadt Washington D.C. und den angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland aufgeschreckt. Die Behörde, die in der Stadt Annapolis unweit von Washington Notfälle koordiniert, teilte mit, dass es sich dabei um einen Überschallknall handelte. Ein solcher ist zu hören, wenn sich ein Flugzeug mit Überschallgeschwindigkeit durch die Luft bewegt.

Nach Angaben der Behörde wurde er durch einen vom Verteidigungsministerium genehmigten Flug verursacht: Demnach haben Kampfjets der Luftwaffe ein Geschäftsreiseflugzeug nahe der Hauptstadt Washington abgefangen. Der Pilot der Maschine vom Typ Cessna Citation sei nicht ansprechbar gewesen und habe nicht auf die Ansprachen der Behörden reagiert, teilte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad mit. An dem Einsatz gegen 15.20 Uhr (Ortszeit) seien F-16-Kampfjets beteiligt gewesen.

Später stürzte die Maschine über dem Bundesstaat Virginia bei Montebello ab. CNN meldet, die Maschine sei vom Militär nicht abgeschossen worden. Nach Informationen von CNN seien vier Menschen an Board gewesen, an der Absturzstelle wurden keine Überlebenden gefunden. Offizielle Angaben dazu gibt es noch nicht.

Viele Details sind noch unklar. So wirft etwa die Flugroute der Cessna Fragen auf. Die Maschine ist der US-Luftfahrtaufsicht FAA zufolge in Elizabethton im Bundesstaat Tennessee gestartet und hätte auf Long Island im Bundesstaat New York landen sollen. Unter Berufung auf Flugdaten von Flightradar 24 berichtet die Washington Post, das Flugzeug könnte seinen Zielort überflogen haben und in die entgegengesetzte Richtung geflogen sein. Die Absturzstelle liegt nur 500 Kilometer vom Startpunkt entfernt.

Seit den Terroranschlägen 2001 ist der Luftraum über Washington besonders geschützt

Ebenso unklar ist, warum die Maschine abstürzte und der Pilot nicht ansprechbar war. Es werde ermittelt, ob es einen medizinischen Notfall gegeben haben könnte. Ebenso wird ermittelt, ob die Cessna Citation den Luftraum über Washington verletzt haben könnte. Dieser ist seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das Pentagon und das World Trade Center in New York stark eingeschränkt.

Norad teilte mit, den Kampfjets sei die Erlaubnis erteilt worden, mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. In Fällen, in denen gefährliches oder unsicheres Flugverhalten vorliegt sei es üblich, dass das Militär die Luftfahrtaufsicht FAA unterstützt. Auch seien Leuchtraketen zum Einsatz gekommen, "um die Aufmerksamkeit des Piloten abzulenken".

Laut einem Bericht der Washington Post war eine Stunde lang nicht klar, was für den Knall verantwortlich war. Auf den sozialen Medien berichteten Menschen von dem Lärm sowie von Vibrationen, die Häuser erfasst hätten.