8. Februar 2019, 18:51 Uhr USA 1,7 Tonnen Crystal Meth

Schlag gegen die Drogen-Mafia: Die US-Polizei hat in Kalifornien Rauschgift im Wert von 800 Millionen Euro entdeckt.

Mit dem Fund von mehr als 1,7 Tonnen Crystal Meth in den USA ist der Polizei ein Schlag gegen die internationale Drogenmafia gelungen. Das Rauschgift wurde in zwei Containern entdeckt, die von Kalifornien nach Australien geschmuggelt werden sollten, wie die australische Polizei mitteilte. Zudem wurden 25 Kilo Kokain und fünf Kilo Heroin sichergestellt. Der Marktwert liegt insgesamt bei mehr als 800 Millionen Euro. In Melbourne wurden sechs Verdächtige verhaftet. Den Ermittlern zufolge steckt hinter der Lieferung ein Drogenkartell aus Mexiko, das mit Gangs in den USA zusammenarbeitet und Komplizen in Australien hat.