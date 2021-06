Nächtlicher Großeinsatz für die Feuerwehr in Florida: In Surfside nördlich von Miami Beach ist in der Nacht zu Donnerstag ein zwölfstöckiges Hochhaus zum Teil eingestürzt. Das berichten diverse US-amerikanische Medien wie der Sender CNN.

Hunderte Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Feuerwehr des Bezirks Miami-Dade schreibt auf Twitter von 80 Einheiten, auch Rettungsteams aus benachbarten Städten seien am Unglücksort. Zudem sind Spezialisten für die Lokalisierung und Bergung von Verschütteten eingetroffen.

Bei dem Hochhaus handelt es sich offenbar um die Champlain Towers South an der Kreuzung 88th Street und Collins Avenue mit mehr als 100 Wohnungen. Teile des Gebäudes direkt am Strand wurden laut einem Bericht des Miami Herald 1981 gebaut.

Der örtliche Sender NBC 6 South Florida veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Feuerwehrleute einen Jungen lebend aus den Trümmern des Gebäudes retten und auf eine Trage legen. Unbestätigten Berichten zufolge wurden neun Menschen in Krankenhäuser gebracht. Wie viele Personen sich insgesamt in dem Haus befanden, ist nicht bekannt. In Medienberichten hieß es, das Gebäude sei gegen zwei Uhr morgens Ortszeit teilweise eingestürzt, die Anwohner seien im Schlaf von dem Unglück überrascht worden.

Es habe wie ein Erdbeben geklungen, berichtet eine Bewohnerin

Bislang gibt es von offizieller Seite noch kein Statement zu möglichen Opfern oder der Einsturzursache. Die Gegend ist weiträumig von der Polizei abgesperrt worden. "Ich weise alle an, sich von dem Gebiet fernzuhalten, damit die Feuerwehr ihre Arbeit machen kann", sagte ein Polizeisprecher laut Medienberichten. Auf Bildern im Netz sind in der Dunkelheit eine abgebrochene Fassade und zahlreiche Trümmer zu sehen. Laut Miami Herald ist der halbe Turm betroffen.

Eine Bewohnerin berichtete bei NBC, sie sei aus dem neunten Stock geflohen. Sie hatte das Gefühl, eine "große Explosion" zu hören. Es habe wie ein Erdbeben geklungen. Der Nachrichtensender zitierte auch eine andere Frau, die davon sprach, dass Teile des Gebäudes "durchgesackt" seien, sie habe Schreie gehört. Ein Anwohner eines Nachbarhauses sagte dem Sender CBS 4 Miami, er habe ein Krachen gehört und gedacht, es handele sich um einen Sturm.

Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem "Ocean Drive", sowie den weißen Sandstränden und Palmen ist auch bei Touristen sehr beliebt.