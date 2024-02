Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die treffendsten Worte zu dem, was am Mittwoch um 14 Uhr in Kansas City passiert ist, stammen vom ehemaligen Footballprofi Robert Griffin III. "Kinder können nicht in die Schule gehen; Gläubige nicht in die Kirche; Familien nicht in den Supermarkt; Freunde nicht auf ein Konzert", schreibt Griffin auf der Plattform X: "Und jetzt können Fans in Amerika nicht mal mehr zu einer Super-Bowl-Parade gehen, ohne begründet Angst haben zu müssen, in einen Amoklauf zu geraten."