Wieder tödliche Schüsse in den USA - und schon wieder trifft es Texas: Am Samstagnachmittag hat ein Mann in Odessa und Midland aus einem Fahrzeug heraus gefeuert und dabei sieben Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt.

Der Polizei zufolge hatte die Amokfahrt gegen 16 Uhr (Ortszeit) bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle begonnen. Beamte hätten den Fahrer anzuhalten versucht, weil er vor dem Abbiegen nicht geblinkt habe. Der Fahrer habe ein Gewehr auf das Rückfenster gerichtet und mehrere Schüsse in Richtung des Streifenwagens abgegeben. Einer der beiden Polizisten im Auto sei von den Schüssen getroffen worden. Danach sei der Schütze weiter nach Odessa gefahren, habe um sich geschossen, sein Auto abgestellt und einen Lieferwagen der Post gekapert. Die zweieinhalbstündige Amokfahrt endete nahe eines Kinokomplexes in Odessa, wo die Polizei den Schützen stellte und erschoss.

Unter den Opfern sind nach Angaben von Michael Gerk, Polizeichef von Odessa, ein State Trooper - die lokale Behörde kontrolliert vor allem die Fernstraßen - sowie Beamte der Polizei von Midland und Odessa. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen Mann Mitte 30. Zu seinem möglichen Motiv machte Gerke keine Aussage.

In den USA, wo Waffen in der Regel sehr leicht zu kaufen sind, werden immer wieder Menschen an öffentlichen Orten erschossen. Erst Anfang August hatten zwei Schützen in El Paso, Texas, und in Dayton, Ohio, mit Sturmgewehren insgesamt 31 Menschen getötet. Das entfachte erneut die Debatte um eine Reform des Waffenrechts. Auch nach der Tat in Odessa äußerten sich Politiker dazu. Die politischen Reaktionen verliefen ziemlich exakt entlang der Parteilinien: Während viele Demokraten ihre Mitleidsbekundungen mit der Forderung nach einer Reform des Waffenrechts verknüpften, beschränkten sich republikanische Politiker zumeist aufs Kondolieren. "Genug. Wir müssen dieser Epidemie ein Ende setzen", forderte der wohl aussichtsreichste demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden. Ähnliche Worte wählte die parteiinterne Konkurrentin Kamala Harris: "Ich habe es satt. Amerika hat es satt. Wir müssen handeln." US-Präsident Donald Trump twitterte, Justizminister William Barr habe ihn über den Vorfall informiert, die Bundespolizei FBI sei eingeschaltet worden. Zur Tat selbst äußerte sich Trump zunächst nicht.