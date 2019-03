11. März 2019, 18:50 Uhr USA Selfie mit Raubkatze

Eine Zoobesucherin soll im Wildlife World Zoo nahe der Stadt Phoenix, Arizona, Absperrungen überwunden haben, um näher an einen Jaguar heranzukommen. Das Tier wehrt sich gegen das Selfie - und attackiert die Frau.

In einem Zoo in den USA ist eine Frau bei dem Versuch, ein Selfie von sich und einem Jaguar zu machen, von der Raubkatze attackiert worden. Die Besucherin, die laut Medienberichten zwischen 30 und 40 Jahre alt ist, soll im Wildlife World Zoo nahe der Stadt Phoenix, Arizona, Absperrungen überwunden haben, um näher an das Tier heranzukommen. Der Jaguar habe seine Krallen in ihren Arm geschlagen und erst von ihr abgelassen, als eine andere Besucherin ihn mit einer Wasserflasche ablenkte. Der Zoo teilte mit, man werde den Vorfall untersuchen, eingeschläfert werde das Tier aber in keinem Fall. "Es ist nicht der Fehler eines wilden Tieres, wenn Barrieren übertreten werden", twitterte der Zoo.