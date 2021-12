Von Hubert Wetzel, Washington

Vor der Oxford High School sah es am vergangenen Dienstagmorgen so aus, wie es an jedem Morgen vor jeder amerikanischen Schule aussieht: gelbe Schulbusse, Eltern, die verschlafene Kinder abliefern, Jugendliche in zerrissenen Jeans, Jogginghosen und Ugg-Boots, Gedränge und Geschiebe.