Der Tech-Visionär Bob Lee wird in San Francisco bei einem Spaziergang erstochen. Wird die Stadt vom progressiven Utopia endgültig zur gefährlichen Gegend? Über eine Debatte, in der auch prominente Bewohner eine Meinung haben.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Kommst du nach San Francisco, dann trage ein paar Blumen im Haar - weil du dort ein paar nette Leute treffen wirst: So lautete bis vor wenigen Jahren die Aufforderung, auch wegen des wunderbaren Liedes von Scott McKenzie. Seit einiger Zeit gibt es allerdings andere Ratschläge: Kommst du in diese Stadt in Nordkalifornien, trage eine hieb- und stichfeste Weste, Scheuklappen und am besten auch eine Wäscheklammer über der Nase - weil du dort ein paar kaputte Leute sehen wirst. San Francisco, dieses Utopia, habe sich in einen dreckigen, stinkenden, vor allem aber gefährlichen Ort verwandelt; und seit Dienstag gibt es einen berühmten Namen, ein Gesicht zu diesen Warnungen.