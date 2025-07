Bei einem Schusswaffenangriff vor einem Casino in Reno im US-Bundesstaat Nevada sind drei Menschen gestorben. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Zwei weitere Verletzte seien im Krankenhaus und in kritischem Zustand. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen (Ortszeit) im Parkbereich direkt vor dem Gebäude. Der mutmaßliche Schütze sei gestellt worden und habe dabei ebenfalls eine Schussverletzung erlitten. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.Die Polizei hatte zunächst keinen Grund zur Annahme, dass sich der Verdächtige und die Opfer gekannt haben könnten. Das Motiv, warum geschossen wurde, blieb unklar. Hillary Schieve, die Bürgermeisterin von Reno, sagte laut New York Times , dass die Zahl der Todesopfer noch höher hätte sein können, wenn der Schütze ins Casino gelangt wäre. Das aber sei von den Sicherheitskräften verhindert worden.

Im New Yorker Stadtteil Manhatten sind bei einem Schusswechsel in einem Bürgebäude ein Polizeibeamter und der mutmaßliche Täter erschossen worden. Bei dem Täter soll es sich Informationen der New York Times zufolge um einen 27-jährigen Mann aus Las Vegas handeln. Die Polizei gab Medienberichten zufolge zunächst keine genaueren Informationen zu der Schießerei bekannt, offenbar wurden jedoch mehrere Menschen verletzt.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in großer Zahl im Umlauf. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sterben jedes Jahr Zehntausende Menschen infolge von Schusswaffenverletzungen. Bei Kindern und Jugendlichen gehören sie zu den häufigsten Todesursachen - laut Daten von 2023 noch vor Verkehrsunfällen. In vielen Schulen finden bereits früh regelmäßig Übungen für den Ernstfall statt.Nach Gewalttaten - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen - gibt es immer wieder hitzige Debatten über strengere Waffengesetze. Greifbare Fortschritte blieben bislang jedoch aus. Eine umfassende Reform scheitert seit Jahren am Widerstand der Republikaner und der mächtigen Waffenlobby.