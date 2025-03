Jeden Tag kommen etliche Deutsche in die USA, meist problemlos. Doch seit ein paar Wochen häufen sich schwer erklärliche Festnahmen bei der Einreise. Jessica Brösche etwa wollte nur Urlaub machen – stattdessen saß sie sieben Wochen in Abschiebehaft.

Von Max Fluder

Knapp zwei Stunden seien sie am Grenzübergang voneinander getrennt gewesen, dann sei der Anruf gekommen. „Sie werden mich abschieben“, habe Jessica Brösche in den Hörer gesagt. Ihre Freundin am anderen Ende, Nikita Lofving, bat einen Grenzbeamten ans Telefon, der habe das bestätigt. So erzählt es Lofving der SZ. Zuvor seien die beiden Freundinnen noch in Tijuana unterwegs gewesen, einer Großstadt im Nordwesten Mexioks, wohin es etliche Touristen zieht.