Wenn in New York Baseball-Spiele abgesagt werden, ist die Lage ernst: Der Rauch der Waldbrände in Kanada hüllt die gesamte Stadt ein, die Luftqualität ist so schlecht wie noch nie seit Beginn der Messungen.

Von Christian Zaschke, New York

So könnte sie aussehen, die Apokalypse. Bereits seit Dienstag war New York City in Rauch gehüllt, den die Winde von den Waldbränden in Kanada heruntergeweht hatten. Das war ungewöhnlich genug. Am Mittwoch aber färbte sich die Stadt am Nachmittag allmählich gelb, ein unbedingt ungesundes Gelb, und in diesem unwirklichen Licht wirkten die Straßen insbesondere in Manhattan wie Zwischenwelten, in denen die Lebenden und die Toten miteinander sprechen können. Man musste kein zartes Gemüt sein, um das als beunruhigend zu empfinden.