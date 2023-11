Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams ist offenbar wegen angeblicher sexueller Belästigung verklagt worden. Es soll US-Medienberichten zufolge um einen Fall aus dem Jahr 1993 gehen, als Adams Polizeibeamter in der größten Stadt der USA war. Eine Frau aus Florida wirft ihm nun Belästigung im Amt vor. Eingereicht wurde die Klage an diesem Mittwoch im New Yorker Bezirk Manhattan, wie die New York Times berichtet.