In der US-amerikanischen Metropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren, berichtete die Stadtverwaltung. Sie sprach anfänglich von zehn Toten und etwa 30 Verletzten, löschte diese Angaben aber später aus ihrer Mitteilung.