Der Fall Arbery ist eine von mehreren Gewalttaten an Schwarzen, die die USA in den vergangenen Wochen aufgewühlt und für landesweite Proteste gesorgt haben.

Die Tötung des Afroamerikaners hatte in ganz Amerika für Entsetzen gesorgt. In einem Video der Tat ist zu sehen, wie das Trio regelrecht Jagd auf den Jogger macht.

Die Tötung eines schwarzen Joggers hat die USA aufgewühlt - nun sind drei Männer in dem Fall wegen Mordes angeklagt worden. Geschworene im Bezirk Glynn County in Georgia hätten sich für die Anklage entschieden, teilte Staatsanwältin Joyette Holmes mit. Ahmaud Arbery war am 23. Februar beim Joggen erschossen worden, als drei Männer ihn in Autos verfolgten - angeblich weil sie ihn für einen Einbrecher hielten.

Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Weiße, einen Vater, seinen Sohn sowie einen dritten Mann. Sie werden beschuldigt, regelrecht Jagd auf den 25-Jährigen gemacht und ihn dann eingekesselt zu haben. Dieser soll immer wieder versucht haben, die Richtung zu wechseln und durch einen Straßengraben zu entkommen.

Obwohl sich die Tat im Februar ereignete, wurden erst im Mai Vorwürfe gegen die drei Männer erhoben. Ein Handyvideo von einem der Verdächtigen gelangte an die Öffentlichkeit und sorgte in den ganzen USA für Entsetzen.