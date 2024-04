USA:Eltern des jugendlichen Todesschützen von Michigan müssen in Haft

Eltern des jugendlichen Todesschützen von Michigan müssen in Haft

Fahrlässige Tötung: Die Eltern eines Todesschützen in den USA müssen in Haft.

Historisches Urteil in den USA: Erstmals sind die Eltern eines Teenagers, der ein Schulmassaker angerichtet hat, wegen fahrlässiger Tötung zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Von Peter Burghardt, Washington

Ungefähr einen Monat vor Weihnachten 2021 machte James Crumbley seinem 15 Jahre alten Sohn Ethan ein vorgezogenes Geschenk. Er kaufte ihm eine Sig Sauer, Kaliber neun Millimeter. Es war der Black Friday, der Freitag nach Thanksgiving, an dem es in Amerika viele Sonderangebote gibt. Seine Frau Jennifer erwarb ihm dazu Munition und fuhr mit dem Jungen anderntags zu einer Schießanlage, einer Shooting-Range. "My beauty", soll Ethan Crumbley die Waffe genannt haben. Seine Schönheit.