30. Januar 2019, 18:35 Uhr USA Massaker ohne klares Motiv

16 Monate nach dem Massaker von Las Vegas hat das FBI seine Untersuchung abgeschlossen, ohne ein klares Motiv des Täters ermitteln zu können. Es gebe "keinen einzelnen oder klaren motivierenden Faktor", erklärte die US-Bundespolizei. Der Täter habe womöglich einen "gewissen Grad an schändlicher Reputation" angestrebt. Der 64-jährige Stephen Paddock hatte am 1. Oktober 2017 von einem Hotelzimmer aus auf Besucher eines Freiluft-Konzerts geschossen und 58 Menschen getötet, bevor er sich selbst erschoss. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Suizidgedanken habe er wohl schon länger gehegt, heißt es in dem Bericht. Seine Erinnerungen an seinen kriminellen Vater, einen Bankräuber, könnten dabei eine Rolle gespielt haben.