Von Peter Burghardt, Washington

Mitternacht war an der amerikanischen Ostküste schon vorüber, als diese nächste Nachricht einer unendlichen Horrorserie landesweit die Runde machte. Wieder ein Massaker. Wieder erschossene Passanten in den USA, in denen Schnellfeuergewehre über die Theke gehen wie Spielzeug. Wenige Tage nach einem anderen Mass Shooting, wie dieser Massenmord in den USA heißt. Wenige Tage vor Thanksgiving, dem großen Fest am Donnerstag, auf das sich die Familien auch in diesem Supermarkt in Virginia vorbereiteten.