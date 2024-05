In einer von Ovids Metamorphosen besuchen die Götter Jupiter und Merkur inkognito eine Stadt, in der ihnen niemand Obdach gewähren will. Nur das ärmliche alte Paar Philemon und Baucis lädt sie ein, teilt Speis und Trank mit ihnen. Nachdem die Götter sich zu erkennen gegeben haben, bestrafen sie die Stadt, die im Sumpf versinkt. Philemon und Baucis aber wohnen fortan in einem Goldpalast, und es wird ihnen - viel später, und auf eigenen Wunsch - die Gnade erwiesen, zur selben Zeit zu sterben, damit keiner von beiden ohne den anderen sein muss. Eine Belohnung, die gerade deshalb so verdient erscheint, weil gar keine Belohnung erwartet wurde.