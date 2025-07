In den USA ermitteln die Behörden in einem schwerwiegenden Fall von organisiertem Kindesmissbrauch mit zahlreichen Opfern. Ein Ring mutmaßlicher Sexualstraftäter soll über längere Zeit in Bibb County im Bundesstaat Alabama operiert haben, wie der zuständige Staatsanwalt Robert Turner Jr. bereits zu Wochenbeginn erklärte. Im Laufe der vergangenen Tage wurden dann weitere Details bekannt.So seien die Mädchen und Jungen zeitweise in einem Bunker festgehalten worden, der eigentlich als Schutzraum vor Stürmen gedacht und teilweise unterirdisch gebaut gewesen sei, erklärte der Sheriff von Bibb County, Jody Wade. Bislang seien zehn Opfer im Alter zwischen drei und 15 Jahren identifiziert worden.Nach Angaben der Ermittler wurden bislang sieben Verdächtige festgenommen - darunter auch Eltern von manchen Opfern. Erste Anklagen seien erhoben worden, teilte Staatsanwalt Turner mit. Sheriff Wade sagte: „Leider befürchte ich, dass es noch mehr Opfer und noch deutlich mehr Verdächtige geben wird.“