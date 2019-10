Ein neunjähriges Kind ist im US-Bundesstaat Illinois nach einem Wohnmobilbrand des fünffachen Mordes angeklagt. Ihm werde auch Brandstiftung in mehreren Fällen zur Last gelegt, meldete die Zeitung Peoria Journal Star. Bei dem Brand auf einem Wohnmobilstellplatz nahe der Ortschaft Goodfield waren am 6. April drei Kleinkinder, ein 34 Jahre alter Mann und eine 69-jährige Frau ums Leben gekommen. Sollte das Kind verurteilt werden, sei eine mindestens fünfjährige Bewährungsstrafe wahrscheinlich, sagte der Staatsanwalt von Woodford County, Greg Minger. "Bewährung ist das einzig mögliche Ergebnis hier, wegen des Alters." Therapie und Beratung seien wahrscheinlich. Das Gesetz in Illinois sieht Haft für Kinder unter zehn Jahren nicht vor.